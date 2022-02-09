Нужно заверстать 20 кнопок. под 16 из них нужно создать посадочные страницы. акт на wordpress. пример во вложении. + адаптивность под мобильную версию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ во вложении. Сроки и цены от вас. выберу по портфолио. Дизайн в фигме, оплата по факту
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