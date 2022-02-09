Дизайн сайта

$50
HTML-версткаЗавершен10 заявок1028 просмотров
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ТЗ во вложении. Сроки и цены от вас. выберу по портфолио. Дизайн в фигме, оплата по факту

Дизайн сайта
2 года назад
Marsupials
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
annapaliivets
25 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$50
3 дня
RUB
Хороший дизайн. Рекомендую
👍🏻