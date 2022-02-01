Заверстать кнопки

HTML-версткаЗакрыт49 заявок1593 просмотра
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Нужно заверстать 20 кнопок. под 16 из них нужно создать посадочные страницы. акт на wordpress. пример во вложении. + адаптивность под мобильную версию.

2 года назад
kasperovsky
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад