Андрей Шестаков shestakov-Andriishestakov-Andrii
26 летПольша/Вроцлав
3 года на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Вёрстка вашей мечты для вашего дела!
Здравствуйте!Я занимаюсь web разработкой, а именно: кроссбраузерной адаптивной версткой сайтов, landing page, интернет-магазинов и постоянно развиваюсь в этом направлении.
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К каждому клиенту ищу подход и детально узнаю стратегию ведения бизнеса в сети интернет, что бы сделать именно то, что нужно и предложить больше из новинок мира WEB-технологий.
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Контакты:
Telegram: https://t.me/shestakov9
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011334984141
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Семантика и профессионализм!
Всегда довожу проект до конца!
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Навыки и знания:
- HTML5.
- CSS3.
- jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Методология БЭМ.
- Responsive.
- Gulp
- Git
- SASS/SCSS
- Использование спрайтов.
- Pixel perfect
Портфолио
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