Вёрстка вашей мечты для вашего дела!

Здравствуйте!Я занимаюсь web разработкой, а именно: ﻿кроссбраузерной адаптивной версткой сайтов, landing page, интернет-магазинов и постоянно развиваюсь в этом направлении.

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К каждому клиенту ищу подход и детально узнаю стратегию ведения бизнеса в сети интернет, что бы сделать именно то, что нужно и предложить больше из новинок мира WEB-технологий.

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Портфолио

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Контакты:

Telegram: https://t.me/shestakov9

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011334984141

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﻿﻿Семантика и профессионализм!

﻿Всегда довожу проект до конца!

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Навыки и знания:

HTML5.

CSS3.

jQuery.

Кроссбраузерность.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Методология БЭМ.

Responsive.

Gulp

Git

SASS/SCSS

Использование спрайтов.

Pixel perfect

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