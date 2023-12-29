shestakov-Andrii

Андрей Шестаков shestakov-Andrii

 
26 летПольша/Вроцлав
3 года на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Вёрстка вашей мечты для вашего дела!

Здравствуйте!Я занимаюсь web разработкой, а именно: ﻿кроссбраузерной адаптивной версткой сайтов, landing page, интернет-магазинов и постоянно развиваюсь в этом направлении.

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К каждому клиенту ищу подход и детально узнаю стратегию ведения бизнеса в сети интернет, что бы сделать именно то, что нужно и предложить больше из новинок мира WEB-технологий.

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Портфолио

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Контакты:

Telegram: https://t.me/shestakov9

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011334984141

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﻿﻿Семантика и профессионализм!

﻿Всегда довожу проект до конца!

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Навыки и знания:

  • HTML5.
  • CSS3.
  • jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Методология БЭМ.
  • Responsive.
  • Gulp
  • Git
  • SASS/SCSS
  • Использование спрайтов.
  • Pixel perfect
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Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаjQuery
Портфолио