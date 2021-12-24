poznalbitie

Александр poznalbitie

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь клиентом, а не продажей.

Выполню по-настоящему качественную и проработанную адаптивную вёрстку по вашему макету. Учту любые просьбы клиента и найду общий язык.

★Владею навыками использования★

  • HTML
  • Микроразметки
  • CSS (+flexbox, grid)
  • Bootstrap
  • JavaScript
  • JQuery
  • Препроцессоры Sass, Scss, Less
  • Методологии БЭМ
Дополнительно имею опыт работы с Adobe Photoshop, Adobe Premiere, FTP-клиенты, WordPress, Figma.

★Особенности и преимущества моей работы★

  • Адаптивная разработка
  • Быстрая работа сайта
  • SEO-оптимизация
  • Чистый и минимизированный код
  • Полное погружение в вашу работу и максимальная отдача
  • Всегда на связи
  • Открыт к любым дополнительным пожеланиям заказчика
  • Правки бесплатные
  • Перфекционист
  • Никакого панибратства
  • Серьёзный и ответственный подход к задаче
  • Никакой халтуры и самовольничества
  • Способен к импровизации и творческому дополнению задания(только по желанию заказчика)
﻿Работаю без предоплаты. После выполнения задачи гарантируются бесплатные 2 недели поддержки и правки вашего сайта.

★О себе★

За спиной полтора года досконального упорного изучения и практики веб-разработки. До этого полгода работал на паре других фриланс-площадках. В данный момент изучаю React.js. В моих целях обрести практический опыт и стать продвинутым фронтенд разработчиком.

Занимаюсь спортом. Любимое направление в литературе: реализм(преимущественно Достоевский). Дополнительно интересуюсь книгами по психоаналитике. Основные жизненные стимулы: саморазвитие и самореализация.

﻿Личные качества:

☑ Упорство (Телец по гороскопу)

☑ Ответственность

☑ Энтузиазм

☑ Аналитический склад ума

📞Контакты:

✉ Telegram: @poznalistinu

✉ Gmail: alexcolinson1

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

Dazzler
52 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Добавить 10 страниц на сайт
CSSHTML
Рекомендую к сотрудничеству. Во всем разобрался, выполнил задание раньше срока, всегда на связи.
Грамотно поставил задачу и всегда отвечал на возникшие вопросы. Работой доволен.
Ответный отзыв
Konstantin_er
Константин 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Плавающая кнопка
HTML
Выполнил задание быстро и качественно. Рекомендую!
Изначально были конкретно обговорены все нюансы, что позволило максимально эффективно и в кратчайший срок выполнить задачу. Было приятно поработать.
Ответный отзыв