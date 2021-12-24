Занимаюсь клиентом, а не продажей.

Выполню по-настоящему качественную и проработанную адаптивную вёрстку по вашему макету. Учту любые просьбы клиента и найду общий язык.

★Владею навыками использования★

HTML

Микроразметки

CSS (+flexbox, grid)

Bootstrap

JavaScript

JQuery

Препроцессоры Sass, Scss, Less

Методологии БЭМ

★Особенности и преимущества моей работы★

Адаптивная разработка

Быстрая работа сайта

SEO-оптимизация

Чистый и минимизированный код

Полное погружение в вашу работу и максимальная отдача

Всегда на связи

Открыт к любым дополнительным пожеланиям заказчика

Правки бесплатные

Перфекционист

Никакого панибратства

Серьёзный и ответственный подход к задаче

Никакой халтуры и самовольничества

Способен к импровизации и творческому дополнению задания(только по желанию заказчика)

★О себе★

За спиной полтора года досконального упорного изучения и практики веб-разработки. До этого полгода работал на паре других фриланс-площадках. В данный момент изучаю React.js. В моих целях обрести практический опыт и стать продвинутым фронтенд разработчиком.

Занимаюсь спортом. Любимое направление в литературе: реализм(преимущественно Достоевский). Дополнительно интересуюсь книгами по психоаналитике. Основные жизненные стимулы: саморазвитие и самореализация.

﻿Личные качества:

☑ Упорство (Телец по гороскопу)

☑ Ответственность

☑ Энтузиазм

☑ Аналитический склад ума

📞Контакты:

✉ Telegram: @poznalistinu

✉ Gmail: alexcolinson1