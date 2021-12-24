Выполню по-настоящему качественную и проработанную адаптивную вёрстку по вашему макету. Учту любые просьбы клиента и найду общий язык.
★Владею навыками использования★
- HTML
- Микроразметки
- CSS (+flexbox, grid)
- Bootstrap
- JavaScript
- JQuery
- Препроцессоры Sass, Scss, Less
- Методологии БЭМ
★Особенности и преимущества моей работы★
- Адаптивная разработка
- Быстрая работа сайта
- SEO-оптимизация
- Чистый и минимизированный код
- Полное погружение в вашу работу и максимальная отдача
- Всегда на связи
- Открыт к любым дополнительным пожеланиям заказчика
- Правки бесплатные
- Перфекционист
- Никакого панибратства
- Серьёзный и ответственный подход к задаче
- Никакой халтуры и самовольничества
- Способен к импровизации и творческому дополнению задания(только по желанию заказчика)
★О себе★
За спиной полтора года досконального упорного изучения и практики веб-разработки. До этого полгода работал на паре других фриланс-площадках. В данный момент изучаю React.js. В моих целях обрести практический опыт и стать продвинутым фронтенд разработчиком.
Занимаюсь спортом. Любимое направление в литературе: реализм(преимущественно Достоевский). Дополнительно интересуюсь книгами по психоаналитике. Основные жизненные стимулы: саморазвитие и самореализация.
Личные качества:
☑ Упорство (Телец по гороскопу)
☑ Ответственность
☑ Энтузиазм
☑ Аналитический склад ума
📞Контакты:
✉ Telegram: @poznalistinu
✉ Gmail: alexcolinson1
Портфолио
- Вёрстка33 просмотра
- Сайт на WordPress34 просмотра
- Интеграция на WordPress +редактирование контента50 просмотров
- Вёрстка по PSD41 просмотр
- Интеграция на WordPress26 просмотров
- Интеграция на WordPress33 просмотра
- Моя первая работа27 просмотров
- Вёрстка по PSD22 просмотра
- Вёрстка шаблона с Figma32 просмотра
- Вёрстка шаблона18 просмотров