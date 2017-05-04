Konstantin_er

Нужна кнопка "Акции", возможно анимированная, красного цвета. Расположение - в правой части сайта в середине, в мобильной версии в нижней части, тоже справа, не перекрывая контент. При прокрутке должна оставаться на месте. Ссылки на сайт и страницу акций ...
Константин Konstantin_erKonstantin_er
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно отремонтировать поиск на сайте на Opencart https://papa.pizza/. Не работает поиск в шапке, расширенный в порядке. При нажатии кнопки нет перехода по запросу например https://papa.pizza/search/?search=пицца, только на страницу https://papa.pizza/search/Завершен3 года назад
Нужно подключить шрифт Firenight на сайте сделанном на Opencart. Этим шрифтом должны выводиться заголовки h1,h2,h3,h5,h6 и некоторые тексты, например телефон.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно спарсить товары определенных производителей с двух сайтов [url=https://www.hausdorf.ru/]https://www.hausdorf.ru[/url] и [url=https://osmin.ru/]https://osmin.ru[/url] Кроме обычного списка (картинки, цены,описания, характеристики и т.д.) нужны файлы инструкций и схем, они есть у некоторых товаров в формате pdf. При импорте товаров с разных сайтов не должны ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо обновить сайт на CMS CS-Cart. Подписка на обновление оплачена. Сейчас версия 4.3.4. Проблема в том, что после обновления может потребоваться доработка темы.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен скрипт или компонент для CMS позволяющий размещать объявления о продаже автомобилей, аналог https://auto.ru. Не все функции авто ру нужны, обязательно: База марок и моделей авто для выбора при добавлении объявления. Нужна возможность обновлять базу, добавлять модели при ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен готовый дизайн сайта на CS-Cart, с версткой и натяжкой. Структуру сайта, расположение блоков, добавление характеристик и т.п. сделаю сам. Нужно только оформление. Первоначальные макеты во вложении, возможны небольшие дополнения и изменения. Дизайн должен быть адаптирован для мобильных. Вот дефолтная ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте http://top-top-shop.ru установлен osStore 0.2.0 При включении настройки "Использование SEO-url" перестает работать пагинация на странице категорий. Например, если на странице http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&path=65 нажать на кнопку второй страницы http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&path=65&page=2, происходит перезагрузка страницы в браузере и переадресация снова на категорию http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&path=65. Если отключить ...Завершен6 лет назад
Нужно сделать адаптивную верстку шаблона для сайта на Wordpress. Есть макеты страниц и исходники в PSD. 1 Главная 2 О компании 3 Каталог 4 Карточка товара ( 9 однотипных страниц, тексты и картинки есть) 5 Контакты 6 вакансии 7 Проверка качества + макеты и ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт: https://msk-zap.ru Срок поставки выводится на странице категории, необходимо вывести эти данные так же и на карточке товара. Сайт сделан на Joomla 3 + Jommshopping Список товаров в категории выводится файлом /components/com_jshopping/templates/zap_div/list_products/list_products.php Карточка товаров: /components/com_jshopping/templates/zap_div/product/product_default.phpЗавершен7 лет назад
Нужно убрать отступ в главном меню справа, подробнее на скриншоте. При наведении на пункты меню немного изменяется цвет фона, справа становится виден отступ, которого нет слева. Изменения должны работать в разных браузера и при разных разрешениях. Сайт: http://ur.kkmhelp.ru/Завершен7 лет назад
Нужно сделать три варианта вывода полей для оформления заказа: Физические лица, Юридическиелица, ИП. Необходимо скрыть ненужные поля для Физических лиц и ИП. Выбор осуществляется радио-кнопками, можно оформить "табами" 1. Для физических лиц скрыть: ИНН, КПП, ОКПО. 2. Для ...Завершен7 лет назад
Переношу сайт на новую версию CMS Cs-cart, старая - 4.1.2, новая - 4.3.9. Нужно установить модуль, позволяющий загружать прайсы для скачивания. Встроенный модуль формирования прайсов из товаров загруженных на сайт не подходит. На старой версии сайта есть ...Завершен7 лет назад
Сайт: fuby.ru Необходимо выровнять сетку товаров, то есть кнопки "Добавить в корзину" должны находиться на одной линии, независимо от размеров картинки (расположена вертикально или горизонтально) и количества строк названия (предполагается не более 2-х) После выполнения работ нужно ...Завершен8 лет назад
Нужно изменить отображение фильтра товаров. Стандартный шаблон CS-Cart предусматривает только вертикальное расположение, в горизонтальном чекбоксы расположены в один столбик. Необходимо добиться вида как на этом сайте http://www.ural-toys.ru/catalog/84/ в 4 колонки. Могу предоставить доступ к тестовому сайту http://test.lancer-x.com/igrushki/. От исполнителя требуются код ...Завершен8 лет назад
Нужно подключить увеличение изображений в списке товаров категории, результатов поиска, сортировки и тп. Стандартными средствами CS-Cart это невозможно, только в карточке товара. Тестовый сайт: http://test.lancer-x.com/igrushki/, могу предоставить доступы. От исполнителя требуется код или файлы, для того чтобы я смог ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен баннер для показа в рекламных сетях. Размер 240x400 Формат GIF Не более 100 Кб. Тематика: продажа раскрасок по номерам для сайта http://igrommarket.ru/ Если устроит цена, закажу еще несколько.Баннеры2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $50
Нужна шапка для строительного сайта http://kono.fi1es.ru (это проект сайта) Размер ширина: 960 px, высота 195 – 300 px (сам не знаю как будет лучше смотреться) Пожелания заказчиков: Слева должна быть кирпичная кладка с надписью KONO. ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад