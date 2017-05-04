Konstantin_er

Константин Konstantin_er

 
54 годаРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

У меня небольшая студия.

Часто требуются услуги программистов, дизайнеров и верстальщиков.

Буду рад долгосрочному сотрудничеству, все будет зависеть от качества, сроков и цены.

web-service.pro

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Плавающая кнопка

    Нужна кнопка "Акции", возможно анимированная, красного цвета. Расположение - в правой части сайта в середине, в мобильной версии в нижней части, тоже справа, не перекрывая контент. При прокрутке должна оставаться на месте. Ссылки на сайт и страницу акций ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Не работает поиск на сайте

    Нужно отремонтировать поиск на сайте на Opencart https://papa.pizza/. Не работает поиск в шапке, расширенный в порядке. При нажатии кнопки нет перехода по запросу например https://papa.pizza/search/?search=пицца, только на страницу https://papa.pizza/search/

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подключить шрифт на сайте

    Нужно подключить шрифт Firenight на сайте сделанном на Opencart. Этим шрифтом должны выводиться заголовки h1,h2,h3,h5,h6 и некоторые тексты, например телефон.

    OpenCart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Парсинг товаров для интернет-магазина

    Нужно спарсить товары определенных производителей с двух сайтов [url=https://www.hausdorf.ru/]https://www.hausdorf.ru[/url] и [url=https://osmin.ru/]https://osmin.ru[/url]  Кроме обычного списка (картинки, цены,описания, характеристики и т.д.) нужны файлы инструкций и схем, они есть у некоторых товаров в формате pdf. При импорте товаров с разных сайтов не должны ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт доски объявлений по продаже автомобилей

    Нужен скрипт или компонент для CMS позволяющий размещать объявления о продаже автомобилей, аналог https://auto.ru. Не все функции авто ру нужны, обязательно: База марок и моделей авто для выбора при добавлении объявления. Нужна возможность обновлять базу, добавлять модели при ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • CS-Cart, дизайн сайта

    Нужен готовый дизайн сайта на CS-Cart, с версткой и натяжкой. Структуру сайта, расположение блоков, добавление характеристик и т.п. сделаю сам. Нужно только оформление. Первоначальные макеты во вложении, возможны небольшие дополнения и изменения. Дизайн должен быть адаптирован для мобильных. Вот дефолтная ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Opencart: не работает пагинация на странице категорий

    На сайте http://top-top-shop.ru установлен osStore 0.2.0 При включении настройки "Использование SEO-url" перестает работать пагинация на странице категорий. Например, если на странице http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&amp;path=65 нажать на кнопку второй страницы http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&amp;path=65&amp;page=2, происходит перезагрузка страницы в браузере и переадресация снова на категорию http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&amp;path=65. Если отключить ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка сайта на Wordpress

    Нужно сделать адаптивную верстку шаблона для сайта на Wordpress. Есть макеты страниц и исходники в PSD. 1 Главная 2 О компании 3 Каталог 4 Карточка товара ( 9 однотипных страниц, тексты и картинки есть) 5 Контакты 6 вакансии 7 Проверка качества + макеты и ...

    WordPressВерстка сайтаСайт на WordPressВерстка шаблонаКарточки товаров
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Joomshopping, вывести срок поставки на карточке товара

    Сайт: https://msk-zap.ru Срок поставки выводится на странице категории,  необходимо вывести эти данные так же и на карточке товара. Сайт сделан на Joomla 3 + Jommshopping Список товаров в категории выводится файлом /components/com_jshopping/templates/zap_div/list_products/list_products.php Карточка товаров: /components/com_jshopping/templates/zap_div/product/product_default.php

    JoomlaJoomShoppingКарточки товаров
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Убрать отступ в меню

    Нужно убрать отступ в главном меню справа, подробнее на скриншоте. При наведении на пункты меню немного изменяется цвет фона, справа становится виден отступ, которого нет слева. Изменения должны работать в разных браузера и при разных разрешениях. Сайт: http://ur.kkmhelp.ru/

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • CS-CART: Разделить поля для юридических и физических лиц.

    Нужно сделать три варианта вывода полей для оформления заказа: Физические лица, Юридическиелица, ИП. Необходимо скрыть ненужные поля для Физических лиц и ИП. Выбор осуществляется радио-кнопками, можно оформить "табами" 1. Для физических лиц скрыть: ИНН, КПП, ОКПО. 2. Для ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • CS-Cart аддон для загрузки файлов прайсов для скачивания.

    Переношу сайт на новую версию CMS Cs-cart, старая - 4.1.2, новая - 4.3.9. Нужно установить модуль, позволяющий загружать прайсы для скачивания. Встроенный модуль формирования прайсов из товаров загруженных на сайт не подходит.  На старой версии сайта есть ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Wordpress + Woocommerce, выровнять сетку товаров

    Сайт: fuby.ru Необходимо выровнять сетку товаров, то есть кнопки "Добавить в корзину" должны находиться на одной линии, независимо от размеров картинки (расположена вертикально или горизонтально) и количества строк названия (предполагается не более 2-х) После выполнения работ нужно ...

    WordPressWooCommerce
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • CS-Cart Вид горизонтального фильтра

    Нужно изменить отображение фильтра товаров. Стандартный шаблон CS-Cart предусматривает только вертикальное расположение, в горизонтальном чекбоксы расположены в один столбик.  Необходимо добиться вида как на этом сайте http://www.ural-toys.ru/catalog/84/ в 4 колонки. Могу предоставить доступ к тестовому сайту http://test.lancer-x.com/igrushki/. От исполнителя требуются код ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • CS-Cart Подключить увеличение изображений

    Нужно подключить увеличение изображений в списке товаров категории, результатов поиска, сортировки и тп. Стандартными средствами CS-Cart это невозможно, только в карточке товара. Тестовый сайт: http://test.lancer-x.com/igrushki/, могу предоставить доступы. От исполнителя требуется код или файлы, для того чтобы я смог ...

    Карточки товаров
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изготовить баннер

    Нужен баннер для показа в рекламных сетях. Размер 240x400 Формат GIF Не более 100 Кб. Тематика: продажа раскрасок по номерам для сайта http://igrommarket.ru/ Если устроит цена, закажу еще несколько.

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Шапка для сайта

    $50

    Нужна шапка для строительного сайта http://kono.fi1es.ru (это проект сайта) Размер ширина: 960 px, высота 195 – 300 px (сам не знаю как будет лучше смотреться) Пожелания заказчиков: Слева должна быть кирпичная кладка с надписью KONO. ...

    Шапка для сайта
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
poznalbitie
Александр 
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
2 года назад
Плавающая кнопка
Изначально были конкретно обговорены все нюансы, что позволило максимально эффективно и в кратчайший срок выполнить задачу. Было приятно поработать.
Выполнил задание быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
3 года назад
Не работает поиск на сайте
Все отлично! Быстрая проверка и оплата по факту. Рекомендую!
Задание выполнено быстро без лишних вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Подключить шрифт на сайте
Все отлично, оплачено быстро. Рекомендую.
Алексей сделал все быстро и качественно. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Opencart: не работает пагинация на странице категорий
Отличный заказчик, проверил оплатил быстро. Рекомендую!
Работу выполнил быстро, оплата после приемки. Есть гарантия. Рекомендую.
Ответный отзыв
StVolZen
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Joomshopping, вывести срок поставки на карточке товара
Четко поставлена задача. Оперативная оплата после проверки.
Сделал все быстро и без лишних вопросов, спасибо.
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