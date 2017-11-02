Необходимо выгрузить часть кадастровой карты (квартал) для дальнейшей загрузки в конструктор Яндекс Карт.
Opencart: не работает пагинация на странице категорий
На сайте http://top-top-shop.ru установлен osStore 0.2.0
При включении настройки "Использование SEO-url" перестает работать пагинация на странице категорий.
Например, если на странице http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&path=65 нажать на кнопку второй страницы http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&path=65&page=2, происходит перезагрузка страницы в браузере и переадресация снова на категорию http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&path=65.
Если отключить в настройках СЕО-урл, все работает, но создается много дублей, например
http://top-top-shop.ru/index.php?path=65&route=product%2Fcategory и http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&path=65.
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