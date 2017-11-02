Opencart: не работает пагинация на странице категорий

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Завершен2 заявки366 просмотров

На сайте http://top-top-shop.ru установлен osStore 0.2.0

При включении настройки "Использование SEO-url" перестает работать пагинация на странице категорий.

Например, если на странице http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&path=65 нажать на кнопку второй страницы http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&path=65&page=2, происходит перезагрузка страницы в браузере и переадресация снова на категорию http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&path=65.

Если отключить в настройках СЕО-урл, все работает, но создается много дублей, например

http://top-top-shop.ru/index.php?path=65&route=product%2Fcategory и http://top-top-shop.ru/index.php?route=product/category&path=65.

Opencart
8 лет назад
Konstantin_er
Константин 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$25
1 день
Работу выполнил быстро, оплата после приемки. Есть гарантия. Рекомендую.
Отличный заказчик, проверил оплатил быстро. Рекомендую!

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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад