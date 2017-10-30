Выгрузить данные с кадастровой карты для загрузки в Яндекс Карты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка225 просмотров

Необходимо выгрузить часть кадастровой карты (квартал) для дальнейшей загрузки в конструктор Яндекс Карт.

8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров