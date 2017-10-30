Промониторить сайт на ошибки или конфликты скриптов (JavaScript), выполнить работу по их корректировке.
Выгрузить данные с кадастровой карты для загрузки в Яндекс Карты
Необходимо выгрузить часть кадастровой карты (квартал) для дальнейшей загрузки в конструктор Яндекс Карт.
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