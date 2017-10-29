Промониторить сайт на ошибки или конфликты скриптов (JavaScript), выполнить работу по их корректировке.
Настроить формы
Здравствуйте.
Требуется настроить формы для отправки данных на email.
Без использования плагинов, только js + php.
Заявки фрилансеров
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