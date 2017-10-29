Простые доработки 1С-Битрикс

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки97 просмотров

Простые доработки 1С-Битрикс

ТЗ имеется 

Оплата БЕЗ авансов, по факту приёма работы в течении 24 часов

Бюджет 1500 рублей 

Сроки завтра к обеду 

Оставляйте ваш скайп

8 лет назад
mostcreatesss
Констатин 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров