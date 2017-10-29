Исправить ошибки в html шаблоне сайта

Ошибки:

1) не столько ошибка, сколько фича разработчика, от которой нужно отказаться – чтобы перейти по разделам нужно удерживать ссылку в течение 5 секунд. Это заменить на простой переход по ссылке. Это во всех разделах

2) отображение на мобильных и планшете – некорректно работает в хроме и файрфоксе

Может еще что увидите, буду признателен

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