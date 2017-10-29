Исправить ошибки в html шаблоне сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок156 просмотров

Ошибки: 

1) не столько ошибка, сколько фича разработчика, от которой нужно отказаться – чтобы перейти по разделам нужно удерживать ссылку в течение 5 секунд. Это заменить на простой переход по ссылке. Это во всех разделах 

2) отображение на мобильных и планшете – некорректно работает в хроме и файрфоксе 

Может еще что увидите, буду признателен 

Срочно 

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HTML
8 лет назад
d654525
Эдуард 
60 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров