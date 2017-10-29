Вылетает Error 504 при нажатии на функцию edit в плагине, в админке вордпресс, нужно найти причину и исправить.
Исправить ошибки в html шаблоне сайта
Ошибки:
1) не столько ошибка, сколько фича разработчика, от которой нужно отказаться – чтобы перейти по разделам нужно удерживать ссылку в течение 5 секунд. Это заменить на простой переход по ссылке. Это во всех разделах
2) отображение на мобильных и планшете – некорректно работает в хроме и файрфоксе
Может еще что увидите, буду признателен
Срочно
Сразу скажите стоимость исправления всех ошибок
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