На фронте будет использоваться react, который взаимодействует с API-сервисом на Node.js через Ajax. Вам нужно ДОписать REST API сервис на Node.js. База данных - mysql. Разработать визуализацию функционала на реакте, без особых украшательст.
Оптимизация страниц для поисковика
У сайта много непроиндексированных страниц в поиске по разным причинам. Надо все ошибки поправить и добавить их в поиск.
Заявки фрилансеров
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