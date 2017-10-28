После обновления DLE ошибки

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Закрыт2 заявки165 просмотров

После обновления DLE версии с 10.4 до 12 возникла ошибка - обрезается часть кода в дополнительном поле,  нет абзацев (все в кучу...)

Нужно исправить как можно скорее.

DLE
8 лет назад
olmaster
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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