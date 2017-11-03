Написать парсер для сайта нежвижимости

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки203 просмотра

Добрый день!

Задание:

Требуется написать автоматический парсер по сайту недвижимости.

Он будет копировать объявления с одного сайта на другой.

Проверка на наличие новых объявлений каждый час.

Будет 3 раздела

ТЗ в приложение

Оплата Яндекс-Деньги, Карта VISA

8 лет назад
Romanovruslan
Руслан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$30
3 дня
Виталий выполнил работу на 5+. Все по ТЗ и быстро. Парсер работает, как мне хотелось, быстро делал все правки. Всегда был на связи! Рекомендую, как ответственного профессионала.
рекомендую

Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад