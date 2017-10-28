Необходимо как можно скорее подключить эквайринг или на уже существующем сайте или сделать мини-сайт с минимально необходимым количеством позиций (но чтобы его точно одобрили). Прошу откликнуться тех, кто считает что может справиться с этим и ...
Копирование одностраничного сайта
Хочу продрвать товар в интернете.Для этого мне нужен одностраничный сайт.Ищу человека ,кто сможет грамотно скопировать или сделать Лендинг
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