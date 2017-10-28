Копирование одностраничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок169 просмотров

Хочу продрвать товар в интернете.Для этого мне нужен одностраничный сайт.Ищу человека ,кто сможет грамотно скопировать или сделать Лендинг

8 лет назад
guest_1509180574011
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров