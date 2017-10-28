Прикрутить HTML дизайн в сайту на Битрикс Малый бизнес

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки153 просмотра

Необходимо прикрутить HTML шаблон к интернет магазину на CMS Битрикс Малый Бизнес, и добавить в файл стилей.

ссылка на шаблон https://devitems.com/html/fancy-preview/

HTML
8 лет назад
olegkebu
Олег 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров