Проветси анализ файла с отчетами по уязвимым и подозрительным файлам

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Закрыт2 заявки107 просмотров

проветси анализ файла с отчетами по уязвимым и подозрительным файлам и провести читску 

т3 в приложение от вас жду сроки и бюджет 

8 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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