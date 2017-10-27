Восстановить скрипт синхронизации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки121 просмотр

Перестала работать ранее написанная синхронизация склада и сайта, нужно разобраться и восстановить работоспособность

8 лет назад
starmax008
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
3 дня
быстро и четко, рекомендую
Чёткая постановка задачи, если возникали вопросы сразу же получал на них ответ, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад