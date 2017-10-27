Надо поправить перемотку mp3 файла в жс плеере на iOS (по тапу на прогрессбаре), бюджет в районе 10 баксов. Соответственно, у вас должна быть возможность протестить на iOS. Сайт дам в личку
Доработать корзину заказа CMS Opencart 2.1
CMS Opencart 2.1.0.2.1
1. Доработать корзину заказа для сайта cartok.ru. Когда пользователь вводит данные (разрешаются только цифры) в поле «Введите код купона», и нажимаем кнопку применить, должно выводиться сообщение в виде текстового сообщения следующего вида: «Спасибо, ваши данные учтены. Наш менеджер свяжется с вами после оформления заказа и сделаем для Вас персональную скидку в размере 7% от суммы заказа». Согласно ТЗ (файл во вложении).
2. Введенный код купона, должен передаваться в письме о заказе (см. ТЗ), для того чтобы менеджер проверил корректность введенного кода купона и рассчитал скидку для покупателя.
Разумеется, внесенные изменения не должны затрагивать работоспособность сайта и сохранить его функциональность и внешний вид.
Алгоритм приема работы:
1. Вы выполняете ТЗ согласно оговоренным срокам
2. Я проверяю выполнение ТЗ, обычное в течении 1 – 3 часов
3. Если все выполнено согласно ТЗ и работает, делаем расчет.
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