Доработать корзину заказа CMS Opencart 2.1

CMS Opencart 2.1.0.2.1

1. Доработать корзину заказа для сайта cartok.ru. Когда пользователь вводит данные (разрешаются только цифры) в поле «Введите код купона», и нажимаем кнопку применить, должно выводиться сообщение в виде текстового сообщения следующего вида: «Спасибо, ваши данные учтены. Наш менеджер свяжется с вами после оформления заказа и сделаем для Вас персональную скидку в размере 7% от суммы заказа». Согласно ТЗ (файл во вложении).

2. Введенный код купона, должен передаваться в письме о заказе (см. ТЗ), для того чтобы менеджер проверил корректность введенного кода купона и рассчитал скидку для покупателя.

Разумеется, внесенные изменения не должны затрагивать работоспособность сайта и сохранить его функциональность и внешний вид.

Алгоритм приема работы:

1. Вы выполняете ТЗ согласно оговоренным срокам

2. Я проверяю выполнение ТЗ, обычное в течении 1 – 3 часов

3. Если все выполнено согласно ТЗ и работает, делаем расчет.