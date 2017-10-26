Сайт на базе Wordpress. Нужен человек, который порекомендует что или какие способы использовать для получения минимальных комиссий или вовсе без них. Желательно сразу присылать ссылки на сайт/сайты, где вы проводили подобную работу.
Поправить перемотку mp3 в js плеере на iOS
Надо поправить перемотку mp3 файла в жс плеере на iOS (по тапу на прогрессбаре), бюджет в районе 10 баксов. Соответственно, у вас должна быть возможность протестить на iOS. Сайт дам в личку
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