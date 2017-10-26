Поправить перемотку mp3 в js плеере на iOS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки169 просмотров

Надо поправить перемотку mp3 файла в жс плеере на iOS (по тапу на прогрессбаре), бюджет в районе 10 баксов. Соответственно, у вас должна быть возможность протестить на iOS. Сайт дам в личку

iOSJavaScript
8 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров