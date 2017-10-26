Доработка реферальной системы на PHP

Есть сайт, сделанный на базе косячной темы http://demo.wp-templates.ru/?wptheme=BeautyMagazine В хроме не отображается верхний и правый блоки. Соответственно, надо доработать так, чтобы отображались. На сайт не пущу, буду копировать куски кода сама, и, да, ...