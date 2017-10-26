Нужно сделать кнопку в амоСРМ

Есть готовый калькулятор на сайте: http://stenplus.ru/seqouia0210/ Здесь в пункте "Ваша команда" можно добавить членов команды. При этом добавить члена можно только при наведении на его изображение (которое находится по бокам калькулятора). Если навести на изображение ...