Нужно сделать кнопку в амоСРМ

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Закрыт1 заявка110 просмотров

Нужно сделать кнопку в амоСРМ, по которой печатался бы стандартный счет, в который подставлялось бы одно значение "Название компании" в поле "Контрагент" в счете. Во вложении пример счета.

8 лет назад
Maxim_Top
Максим 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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