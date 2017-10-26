Подключить адаптивный плеер на сайт

Здравствуйте, нужно подключить любой адаптивный плеер на сайт Wordpress, который будет выводить видео через iframe с прямой ссылкой на файл на стороннем сервере. Стандартный HTML плеер, который выводиться по умолчанию не подходит. Адрес сайта - http://bemovie.online. Тема устроена так, что при добавлении ссылки на фильм или сериал, она выводит видео в HTML плеере через Iframe., а хочется, чтобы выводился свой адаптивный плеер, например, FlowerPlayer или Upood и т.д.