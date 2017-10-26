Подключить адаптивный плеер на сайт

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Закрыт1 заявка144 просмотра

Здравствуйте, нужно подключить любой адаптивный плеер на сайт Wordpress, который будет выводить видео через iframe с прямой ссылкой на файл на стороннем сервере. Стандартный HTML плеер, который выводиться по умолчанию не подходит. Адрес сайта - http://bemovie.online. Тема устроена так, что при добавлении ссылки на фильм или сериал, она выводит видео в HTML плеере через Iframe., а хочется,  чтобы выводился свой адаптивный плеер, например, FlowerPlayer или Upood и т.д. 

HTMLWordPress
8 лет назад
guest_15090261780378
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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