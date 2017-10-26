Здравствуйте, нужна по консультация по сайту, веб-приложению. Нужен опыт создания многопользовательских сайтов с большим количеством пользователей.
Wordpress настроить оплату через Unitpay вместо interkassa
Сайт на wordpress, доска объявлений.
Отдельным плагином сейчас настроена и работает оплата услуг через interkassa (interkassa.com).
Нужно чтобы вместо интеркассы был Unitpay https://unitpay.ru/
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