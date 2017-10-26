Wordpress настроить оплату через Unitpay вместо interkassa

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Закрыт7 заявок167 просмотров

Сайт на wordpress, доска объявлений.

Отдельным плагином сейчас настроена и работает оплата услуг через interkassa (interkassa.com).

Нужно чтобы вместо интеркассы был Unitpay https://unitpay.ru/

WordPress
8 лет назад
vcevmecte
Иван 
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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