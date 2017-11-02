Оптимизация скорости загрузки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок166 просмотров

Здравствуйте. Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта www. loves-fashion.com 

Сайт на Wordpress

WordPress
8 лет назад
evgeni007
Евгений 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$20
1 день
Оперативно. Всегда на связи. Реккомендую
Спасибо за доверие и проект. Продолжаем сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад