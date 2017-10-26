Смена дизайна сайта, работающего на Magento

Ищем программиста, специализирующегося на Magento, для смены дизайна сайта интернет-магазина, работающего на Magento. Текущая версия 2.1.7. Сайт уже скопирован с применением шаблона codazon. Необходимо вносить правки в шаблон и функционал шаблона. Потом перенести базу товаров с действующего сайта. Возможно, еще понадобятся какие-то доработки. Срок выполнения - 2 недели. Оплата - почасовая по ценам исполнителя, или фиксированная, озвученная исполнителем, после ознакомления с ТЗ.