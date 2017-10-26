Написать API для отзывов яндекс маркета.

У яндекс маркета есть API метод списка комментариев — https://tech.yandex.ru/market/content-data/doc/dg/reference/shop-id-opinion-docpage/

Но нет метода, который позволяет отвечать на комментарии по API. Необходимо разработать метод, который может принимать параметры ответа по API и отвечать через парсинг страницы отзывов.

Если верстка страниц изменится и API работать перестанет, необходимо, чтобы отдавалась ошибка об этом.

Нужно сделать комментарии в коде, чтобы в дальнейшем разработчики понимали как исправить парсер, чтобы адаптироваться к новой верстке.

Данные для тестов (ключ и shop id) предоставлю.

Указывайте сроки и стоимость работы.