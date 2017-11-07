Нужен программист для написания бота в telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка235 просмотров

нужен программист для написания бота в telegram, тз при переписке

8 лет назад
karloskipling
Вася 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Abaldui
Никита 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$100
7 дней
Работа была сделана очень быстро и качественно, рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик, оплата вовремя. Всегда на связи. Рекомендую.

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Abaldui
Никита 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад