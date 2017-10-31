Установить и настроить на чистом сервере FTP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок191 просмотр

Нужно установить и настроить на чистом сервере FTP.

Софт для этого на ваше усмотрение, но было бы хорошо если vsftp.

Требования к задаче:

 - выключить логин root

 - чтобы пользователь мог ходить только по своей домашней папке

 - позволять заходить только пользователям со списка

 - сделать фильтрацию по IP

8 лет назад
himaster-ashutin
Ишутин 
44 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
8 лет назад
$7
1 день
Отличное сотрудничество
Задачу сделал.

Заявки фрилансеров

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
8 лет назад