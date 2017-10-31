Нужно установить и настроить на чистом сервере FTP.

Софт для этого на ваше усмотрение, но было бы хорошо если vsftp.

Требования к задаче:

- выключить логин root

- чтобы пользователь мог ходить только по своей домашней папке

- позволять заходить только пользователям со списка

- сделать фильтрацию по IP