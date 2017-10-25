Подготовить карту с пунктами самовывоза (php)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

Необходимо подготовить карту с пунктами самовывоза для сайта 

данные для работы вот эти http://int.cdek.ru/pvzlist.php 

PHP
8 лет назад
Rerol
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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