Необходимо сделать плагин для WordPress. Коротко о сути плагина. Форма на 4 поля заполняемые пользователями сайта. Согласно этой форме создается точка на Карте. И начисляется баллы за заполнения данной формы. ...
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо подготовить презентацию проекта сайта для рассылки спонсора. Тематика сайта - спортивная автомобильная игра. Для выбора заказчика обязательно наличие опыта в подготовке презентаций. Пример обязательно.Презентации12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать модуль доставки сдэк для движка магазина на vamshop.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо подготовить карту с пунктами самовывоза для сайта данные для работы вот эти http://int.cdek.ru/pvzlist.phpВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! имеется готовый логотип в фото, необходимо срисовать для последующей работы с ним для банерной печати. лого V в векторе имеется, необходимо сделать только 4v6 off road фото прилагаюЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Необходимо придумать дизайн брелка, логотип имеется. Брелок будет выполнен на металлической основе с помощью лазерной резки в один прием. ТЗ к сожалению нет. ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать дизайн динамичной картинки на автомобильную тему 4X4 офф роад. Как обычно приветствуется креатив.Наружная реклама15 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо обновить движок и шаблон VamShop 1.66 до последней актуальной версии. Требование к кандидату: - Знание и опыт работы с шаблонами ВамШоп. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Имеется готовый шаблон под ВамШоп. Шаблон рабочий, но не доделанный, необходимо внести исправления. ссылку на готовый вариант шаблона вышлю по запросу. Так ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $70
Нужен шаблон под ВамШоп. Сам дизайн назрабатывать не надо он уже есть, необходимо сделать и адаптировать под ВамШоповский движок. Дизайн шаблона будет взят от сюда - ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад