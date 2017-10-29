Скорректировать формы записи на прием Битрикс-сайт

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки221 просмотр

Задание приложено.

8 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$25
1 день
Быстро разобрался в чужом коде и выполнил доработку. Спасибо
Хороший заказчик, четко ставит задачи и не пропадает, оплата сразу же по факту сдачи работы

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад

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