Нужно создать конструктор, который позволит из нескольких видов запчастей сделать единую конструкцию. Кто сможет сделать что-то подобное? Все детали расскажу в личной переписке.
Скачивание и отправка файла на почту с помощью планировщика (cron)
Доброго времени суток. Интересует реализация такой функции: раз в день с помощью планировщика cron на хостинге скачивать файл по сслыке и отправлять его на почту.
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