Валидатор платежей Google Play (серверная часть) на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужен скрипт отправляющий запрос на https://www.googleapis.com/androidpublisher с oAuth2 для верификации поступившего платежа, без использования внешних фреймворков (чистый PHP). Желателен опыт реализации подобной задачи.

PHP
8 лет назад
lotso
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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