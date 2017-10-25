Агригатор Курьесрких служб по типу peshkariki

Нам нужно профессиональный подход к техническому заданию и прототип для мобильных приложении для создание аналогичного сервиса bringo247.ru и peshkariki.ru. Нужно описать полноценный функционал курьерской службы типа Uber но для доставки, источником будет bring247.ru, peshkariki.ru и dostavista.ru. Нужно разработать весь проект но прежде надо написать ТЗ и создать ПРОТОТИП мобильного приложения. Это будет сервис для курьерских услуг. Заказчик публикует заказ, курьер берет в работу. Функционал: 1. Построение маршрута на карте.Две интерактивные карты: текущие заказы и местонахождение курьеров(трэккинг). 2. Внутренний баланс. Пополнение счета.Оплата курьерам через сайт и мобильное приложение (Европейские онлайн платежи) 3. Рейтинговая система (отзывы, БС,ЧС).Рейтинг курьеров по отзывам заказчиков и наоборот. 4. Верификация. 5. Партнерская программа. 6. Раздел с уведомлениями. 7. Бронирование денег. Безопасные сделки. 8. Платные услуги. Поднятие объявлений заказчика и т.д. 9. Штрафная система. 10. Администрирование приложения (управление пользователями, сделками и т.д.). 11. Чат между заказчиком и курьером 12. Фотографирование документов через мобильное приложение и загрузка их на сайт (в облако) 13. Авторасчет стоимости при заказе см.тарифы пример dostavista.ru/order?standard Присылайте ссылки на свои аналогичные проекты и ТЗ – предлагайте бюджет. В заявке пишите, пожалуйста, ориентировочную стоимость и сроки разработки.