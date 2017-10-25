Агригатор Курьесрких служб по типу peshkariki

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нам нужно профессиональный подход к техническому заданию и прототип для мобильных приложении  для создание аналогичного сервиса bringo247.ru и peshkariki.ru. Нужно описать полноценный функционал курьерской службы типа Uber но для доставки, источником будет bring247.ru, peshkariki.ru и dostavista.ru.  Нужно разработать весь проект но прежде надо написать ТЗ и создать ПРОТОТИП мобильного приложения.   Это будет сервис для курьерских услуг. Заказчик публикует заказ, курьер берет в работу. Функционал:  1. Построение маршрута на карте.Две интерактивные карты: текущие заказы и местонахождение курьеров(трэккинг).    2. Внутренний баланс. Пополнение счета.Оплата курьерам через сайт и мобильное приложение (Европейские онлайн платежи)   3. Рейтинговая система (отзывы, БС,ЧС).Рейтинг курьеров по отзывам заказчиков и наоборот.  4. Верификация.   5. Партнерская программа.   6. Раздел с уведомлениями.   7. Бронирование денег. Безопасные сделки.   8. Платные услуги. Поднятие объявлений заказчика и т.д.   9. Штрафная система.   10. Администрирование приложения (управление пользователями, сделками и т.д.).  11. Чат между заказчиком и курьером  12. Фотографирование документов через мобильное приложение и загрузка их на сайт (в облако)  13. Авторасчет стоимости при заказе см.тарифы пример dostavista.ru/order?standard Присылайте ссылки на свои аналогичные проекты и ТЗ – предлагайте бюджет.  В заявке пишите, пожалуйста, ориентировочную стоимость и сроки разработки.

8 лет назад
guest_15089350002864
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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