Доработка wp-шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Необходимо доработать шаблон. Вся информация - в прикрепленных файлах.

Сформируйте стоимость и к-во дней для реализации. 

WordPress
8 лет назад
fmarta
39 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров