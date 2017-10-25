Есть скрипт, который выводит на мобильном рекламу Яндекса: https://goo.gl/GhAhWW Что необходимо поменять: Там сейчас очень кустарно добавлено условие, что если разрешение экрана выше 1024, то скрипт не выполняется, но по сути ...
Настройка вывода стороннего видео через jwplayer
Есть сайт, который через плеер jwplayer выводит со стороннего сайта записи видео файлов. При этом они показываются во всех качествах. Если на сайте доноре представлен в 320,640,720 качестве, то и на сайте также показывается в таких же качествах.
Нужно аналогично реализовать данный вывод через плеер jwplayer исходя из БД, в которых хранятся URL донора. Берется любой url донора и он автоматически выбирает все качества, которые есть и выводит через плеер jwplayer.
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