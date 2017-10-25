Настройка вывода стороннего видео через jwplayer

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок111 просмотров

Есть сайт, который через плеер jwplayer выводит со стороннего сайта записи видео файлов. При этом они показываются во всех качествах. Если на сайте доноре представлен в 320,640,720 качестве, то и на сайте также показывается в таких же качествах. 

Нужно аналогично реализовать данный вывод через плеер jwplayer исходя из БД, в которых хранятся URL донора. Берется любой url донора и он автоматически выбирает все качества, которые есть и выводит через плеер jwplayer.

8 лет назад
Dzichkovskaya
40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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