Нужен специалист по wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки138 просмотров

Нужные небольшие правки в мобильной версии сайта. 

В дальнейшем могут потребоваться еще доработки. 

Пишите кто готов быстро решать задачи. И с адекватными ценами. 

На данный момент задач на 2 часа, для  знающего wordpress  

Оплата сразу по выполнению задач. 

WordPress
8 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$17
1 день
Все выполнено отлично!
рекомендую

Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад