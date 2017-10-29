Доработать сайт на вордпрессе

Великолепно работает! Без лишних стонов и причитаний взял и сделал за день то, что другой исполнитель ковырял больше месяца. Все четко, с инструкциями, исчерпывающей и понятной информацией. Очень оперативно, всегда на связи. Доброжелательное общение, все понимает с полуслова, цену себе не набивает, правки делает без проблем (меняла туда-сюда пожелания)! Продолжаем работать. Спасибо, Алексей!