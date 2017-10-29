Доработать сайт на вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок138 просмотров

Сайт не опубликован, поэтому показать не могу. У исполнителя нет времени его завершить. Нужно срочно! Ценник по договоренности по итогам оценки работ.

WordPress
8 лет назад
gasminsamler
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Великолепно работает! Без лишних стонов и причитаний взял и сделал за день то, что другой исполнитель ковырял больше месяца. Все четко, с инструкциями, исчерпывающей и понятной информацией. Очень оперативно, всегда на связи. Доброжелательное общение, все понимает с полуслова, цену себе не набивает, правки делает без проблем (меняла туда-сюда пожелания)! Продолжаем работать. Спасибо, Алексей!
Побольше бы таких заказчиков как Светлана! Полностью доволен сотрудничеством. Светлана приятная в общении, всегда на связи, оплата без всяких задержек, полное доверие к исполнителю. Будем сотрудничать и дальше!)) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад