Онлайн-форма заказа такси

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Закрыт6 заявок179 просмотров

нужен  сайт для онлайн-заказа такси(без мобильной версии пока),как пример таксибонус.рф!!!  Сделать то же самое по функционалу!!! 

8 лет назад
karsakov-paris
Сергей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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