Подключение сторонней базы данных к сайту на Moto CMS

Есть старый сайт - maltavip.ru. Там есть раздел http://maltavip.ru/sale/Сюда загружаются элементы из базы агентства недвижимости, с которым у меня договоренность - вот отсюда http://malta-gozo-property.com/advanced-search/?lang=ru&partner=maltavip&status=forSale&bedrooms=&priceFrom=&priceTo=&referenceNum=Новый сайт будет на Moto CMS на основе вот этого шаблона https://www.templatemonster.com/demo/59459.htmlУ них не предусмотрена ни интеграция со внешними базами данных, ни система поиска объектов (я обращалась в их техподдержку - действительно, не предусмотрена). Соответственно, я хочу, чтобы1) Подгружалась и обновлялась база из базы агентства недвижимости;2) там, где в шаблонеReal Estate PropertiesLook at the list of properties we are offering right now.была система поиска, реализованная по тем же параметрам, что на maltavip.ru/sale;3) Там, где в шаблоне What are you looking for?не открывались те же картинки, а осуществлялся поиск соответствующего типа жилья.

Хочу понять, насколько это возможно сделать красиво, и цену вопроса.

Спасибо.