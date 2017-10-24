Необходимо создать автоматически генерируемую карту сайта sitemap.xml на joomla 3, содержащую в себе основные директивы Так как sitemap не должен содержать более 50 000 директив, а сайт ххх.by постоянно расширяется, то рекомендуется в корневой ...
Адаптивная верстка + программирование корп. сайта на Wordpress
Здравствуйте!
Необходимо разработать адаптивный корпоративный сайт.
Дизайн в PSD имеется.
CMS: Wordpress
Функции: обратный звонок, заявка на недвижимость, фотогалерея с альбомами, сложная структура.
Требования к исполнителю:
- Четкое следование обозначенным срокам, если по вине Исполнителя сроки сорваны, тогда 500 руб. / день штраф
- Идеальное умение адаптивно верстать сайты с интерактивными элементами
- Хорошее знание Wordpress
Важно! Условия:
1) Оплата производится за каждый выполненный и принятый раздел сайта. То есть разработал главную страницу, нет у меня претензий к главной странице - получил оплату. Оплата производится в течении 6 часов после принятия работы.
2) Выходить на связь каждый день.Если какой-либо форс-мажор, тогда придупредили заранее. Если форсмажоров более 2 шт. тогда я перестаю работать с Вами. Если за 24 часа ничего не написали, тогда я перестаю работать с Вами.
3) Работа производится на моем хостинге. Доступы я дам.
Внимание! Если Вы привыкли некачественно делать и сдавать работу Заказчику не тестировав, если Вы верстаете некачесвенно, тогда Ваша кандидатура не подходит. Если у Вас мало опыта - не тратьте время.
У меня 20+ отзывов на этом сайте и на другом тоже более 20 отзывов. Оплата всегда своевременная.
Оформлять заявку:
1) 3 работы на вордпрессе с адаптивной версткой
2) Срок
3) Цена
Заявки фрилансеров
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