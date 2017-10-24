Адаптивная верстка + программирование корп. сайта на Wordpress

Здравствуйте!

Необходимо разработать адаптивный корпоративный сайт.

Дизайн в PSD имеется.

CMS: Wordpress

Функции: обратный звонок, заявка на недвижимость, фотогалерея с альбомами, сложная структура.

Требования к исполнителю:

- Четкое следование обозначенным срокам, если по вине Исполнителя сроки сорваны, тогда 500 руб. / день штраф

- Идеальное умение адаптивно верстать сайты с интерактивными элементами

- Хорошее знание Wordpress

Важно! Условия:

1) Оплата производится за каждый выполненный и принятый раздел сайта. То есть разработал главную страницу, нет у меня претензий к главной странице - получил оплату. Оплата производится в течении 6 часов после принятия работы.

2) Выходить на связь каждый день.Если какой-либо форс-мажор, тогда придупредили заранее. Если форсмажоров более 2 шт. тогда я перестаю работать с Вами. Если за 24 часа ничего не написали, тогда я перестаю работать с Вами.

3) Работа производится на моем хостинге. Доступы я дам.

Внимание! Если Вы привыкли некачественно делать и сдавать работу Заказчику не тестировав, если Вы верстаете некачесвенно, тогда Ваша кандидатура не подходит. Если у Вас мало опыта - не тратьте время.

У меня 20+ отзывов на этом сайте и на другом тоже более 20 отзывов. Оплата всегда своевременная.

Оформлять заявку:

1) 3 работы на вордпрессе с адаптивной версткой

2) Срок

3) Цена