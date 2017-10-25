Парсинг лендинга с LP генератора и перенос на наш хостинг.

Есть лендинг-одностраничник, сделанный на LP-генераторе. Необходимо его спарсить и перекинуть на наш собственный хостинг. На страничке есть формы обратной связи - нужно чтобы они работали разумеется.

Ссылка на источник - http://www.hi-street.ru/. Я представитель заказчика и мы просто хотим оптимизировать затраты на сайт, мы не копируем и не приносим вред кому-либо. Просто хотим уйти на собственный хостинг.