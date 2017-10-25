Парсинг лендинга с LP генератора и перенос на наш хостинг.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок188 просмотров

Есть лендинг-одностраничник, сделанный на LP-генераторе. Необходимо его спарсить и перекинуть на наш собственный хостинг. На страничке есть формы обратной связи - нужно чтобы они работали разумеется.

Ссылка на источник - http://www.hi-street.ru/. Я представитель заказчика и мы просто хотим оптимизировать затраты на сайт, мы не копируем и не приносим вред кому-либо. Просто хотим уйти на собственный хостинг.

8 лет назад
arachnid
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

on_python
Андрей 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
8 лет назад
$15
1 день
Андрей качественно и быстро выполнил поставленную задачу. Оставил о себе только положительные впечатления. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

on_python
Андрей 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
8 лет назад