Есть сайт на Битриксе insait-alyans.ru , который мы хотим немного модифицировать. Ищем специалиста с опытом работы на Битриксе более года и портфолио. Нужна оценка работ по стоимости и срокам.
Парсинг лендинга с LP генератора и перенос на наш хостинг.
Есть лендинг-одностраничник, сделанный на LP-генераторе. Необходимо его спарсить и перекинуть на наш собственный хостинг. На страничке есть формы обратной связи - нужно чтобы они работали разумеется.
Ссылка на источник - http://www.hi-street.ru/. Я представитель заказчика и мы просто хотим оптимизировать затраты на сайт, мы не копируем и не приносим вред кому-либо. Просто хотим уйти на собственный хостинг.
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