Нужно на PHP разработать простой парсер, который зарегистрирует счетчик LI. Парсер должен состоять из отдельных функций, поддерживающих следующие операции со счетчиком. 1) регистрация нового счетчика. li_new($login.$pass)
Ускорить работу сайта
Есть сайт: http://petr-panda.pro/ , добавлены PRO-версии кэширования WP Fastest Cach и сжатие картинок WP Smush, но все равно показывает 20 из 100 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru
Цель - довести хотя бы до 60 из 100 для ПК и смартфонов без потери функционала
Выбранный исполнитель
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