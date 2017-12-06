Ускорить работу сайта

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Завершен9 заявок198 просмотров

Есть сайт: http://petr-panda.pro/  , добавлены PRO-версии кэширования WP Fastest Cach и сжатие картинок WP Smush,  но все равно показывает 20 из 100 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru   

Цель - довести хотя бы до 60 из 100 для ПК и смартфонов без потери функционала

WordPress
8 лет назад
lipa7777
Петр 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
8 лет назад
$13
1 день
норм
Все хорошо, рекомендую.

Заявки фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
8 лет назад