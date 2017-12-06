Ускорить работу сайта

Есть сайт: http://petr-panda.pro/ , добавлены PRO-версии кэширования WP Fastest Cach и сжатие картинок WP Smush, но все равно показывает 20 из 100 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru

Цель - довести хотя бы до 60 из 100 для ПК и смартфонов без потери функционала