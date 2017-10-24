Нужно на PHP разработать простой парсер, который зарегистрирует счетчик LI. Парсер должен состоять из отдельных функций, поддерживающих следующие операции со счетчиком. 1) регистрация нового счетчика. li_new($login.$pass)
В проект нужен программист бэкэнд
В общем и целом необходимо:
1) Подключить СМС сервис на отправку и получения, также возможно один из популярных месенджеров
2) После получения СМС от клиент должен включатся автомат. ответ (БОТ)
3) На сайте, данные которые приходят с СМС, должны фильтроваться и в режиме реального времени загружаться на сайт в группы или подгруппы
Готов объяснить всю механику действий, компании не интересуют, также просьба указывать примерную цену и конечно в пределах разумного, проект на стадии разработки.
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