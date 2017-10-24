В проект нужен программист бэкэнд

В общем и целом необходимо:

1) Подключить СМС сервис на отправку и получения, также возможно один из популярных месенджеров

2) После получения СМС от клиент должен включатся автомат. ответ (БОТ)

3) На сайте, данные которые приходят с СМС, должны фильтроваться и в режиме реального времени загружаться на сайт в группы или подгруппы

Готов объяснить всю механику действий, компании не интересуют, также просьба указывать примерную цену и конечно в пределах разумного, проект на стадии разработки.