================== ЗАДАНИЕ АКТУАЛЬНО, 17.11.2017 г. ================== Нужно написать скрипт на php и установить в магазине на битрикс и чтоб запускался по расписанию. Парсинг одного поставщика из экселя и два блока с сайта ...
Доделать сайт на Wordpress
Пишите цену и срок!
сайт расположен на орехи-специи.рф
доделать в соответствии с psd https://yadi.sk/d/HjoB-7Qm3Nx4Rr
задачи:
1 – нужно, чтобы при прокрутке сайта карта не двигалась как сейчас. и чтобы эта карта была сверстана как на psd
2 – Отметить на карте 5 точек продаж: (город Киров для всех точек)
– ТЦ Росинка, ул Воровского 71
– ТЦ Кировские товары, Октябрьский проспект, д. 139
– ТЦ Лето, ул. Комсомольская, д. 37-а
– ТЦ Атлант, ул. Воровского 112
– ул. Ленина, ул. Ленина 69
3 – уменьшить фоновую картинку(масштаб) как на дизайне сделать http://joxi.ru/xAe6xZjCYZNRVr
4 – ссылка на инстаграмм https://www.instagram.com/orehi_kirov/
5 – http://joxi.ru/KAgd1RzTgVQn6r
6 – http://joxi.ru/RmzNdjwcWd8JKm
7 – http://joxi.ru/RmzNdjwcWd8JKm [email protected]
8 – http://joxi.ru/RmzNdjwcWQ7zam
Остальное сделать в соответствии с psd
(возможно будут НЕ большие корректировки)
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