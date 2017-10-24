Доделать сайт на Wordpress

Пишите цену и срок!

сайт расположен на орехи-специи.рф

доделать в соответствии с psd https://yadi.sk/d/HjoB-7Qm3Nx4Rr

задачи:

1 – нужно, чтобы при прокрутке сайта карта не двигалась как сейчас. и чтобы эта карта была сверстана как на psd

2 – Отметить на карте 5 точек продаж: (город Киров для всех точек)

– ТЦ Росинка, ул Воровского 71

– ТЦ Кировские товары, Октябрьский проспект, д. 139

– ТЦ Лето, ул. Комсомольская, д. 37-а

– ТЦ Атлант, ул. Воровского 112

– ул. Ленина, ул. Ленина 69

3 – уменьшить фоновую картинку(масштаб) как на дизайне сделать http://joxi.ru/xAe6xZjCYZNRVr

4 – ссылка на инстаграмм https://www.instagram.com/orehi_kirov/

5 – http://joxi.ru/KAgd1RzTgVQn6r

6 – http://joxi.ru/RmzNdjwcWd8JKm

7 – http://joxi.ru/RmzNdjwcWd8JKm [email protected]

8 – http://joxi.ru/RmzNdjwcWQ7zam

Остальное сделать в соответствии с psd

(возможно будут НЕ большие корректировки)