Редактирование "хлебных крошек"

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Закрыт4 заявки176 просмотров

На сайте (Битрикс, Старт) проблема с хлебными крошками: они отображаются только на китайском языке даже на русской вкладке.  - http://joxi.ru/brRgzPjIQ3Xzlm 

Разработчик сообщил, что нужно добавить условие в файл '.section.php'  для переменной $sSectionName . Для деталей пишите лично

8 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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