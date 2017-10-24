================== ЗАДАНИЕ АКТУАЛЬНО, 17.11.2017 г. ================== Нужно написать скрипт на php и установить в магазине на битрикс и чтоб запускался по расписанию. Парсинг одного поставщика из экселя и два блока с сайта ...
Редактирование "хлебных крошек"
На сайте (Битрикс, Старт) проблема с хлебными крошками: они отображаются только на китайском языке даже на русской вкладке. - http://joxi.ru/brRgzPjIQ3Xzlm
Разработчик сообщил, что нужно добавить условие в файл '.section.php' для переменной $sSectionName . Для деталей пишите лично
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