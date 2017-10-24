Редактирование "хлебных крошек"

На сайте (Битрикс, Старт) проблема с хлебными крошками: они отображаются только на китайском языке даже на русской вкладке. - http://joxi.ru/brRgzPjIQ3Xzlm

Разработчик сообщил, что нужно добавить условие в файл '.section.php' для переменной $sSectionName . Для деталей пишите лично