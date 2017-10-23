Калькулятор на сайт

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок248 просмотров

Необходимо написать калькулятор с парсером расчетных данных с другого сайта (либо спарсить базу с другого сайта и на ее основе работать). Верстка уже готова, нужен код. 

Точное ТЗ скину откликнувшимся.  

Сразу прикрепляйте свои работы.  

Желательна связь голосом.

8 лет назад
BMID
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров