Бот/скрипт для вывода вещей с сайта

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки263 просмотра

Нужен бот для вывода вещей с сайта https://cs.money на сайте есть баланс. Нужно парсить инвентарь и при появлении изобраной вещи выводить её. 

Нужна большая скорость, так как на сайте есть другие боты.

8 лет назад
vikhot21
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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