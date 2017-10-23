Заставить работать nasgrate на сервере. https://github.com/dlevsha/nasgrate Сейчас следующая ошибка PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Class Process/Console not found' in ../nasgrate/src/config.php:69 Stack trace: ...
Бот/скрипт для вывода вещей с сайта
Нужен бот для вывода вещей с сайта https://cs.money на сайте есть баланс. Нужно парсить инвентарь и при появлении изобраной вещи выводить её.
Нужна большая скорость, так как на сайте есть другие боты.
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