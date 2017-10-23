Требуется помощь в доработке CRM-системы.

Есть CRM-система с которой мы работаем, ее необходимо усовершенствовать, модифицировать и доработать.

Корректировать модуль работы с базами данных,

импорт данных из клиент-банка,

формирование библиотеки по работе с PDF, drag&drop,

upload файлов на сервер,

настройка модуля личного кабинета и другие вопросы по запросу.

Нуждаемся в человеке, который сможет быстро и с комментариями корректировать и дописывать куски кода для нашей системы.

Система разработана при использовании JavaScript, PHP, mySQL.

Цена договорная (за каждый выполненный блок).

Мы готовы обсудить все более детально по телефону или в переписке.