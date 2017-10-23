Доработать базу

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

В частности нужно создать лист  "Активные заказчики"  см. скрин №1  

Добавить туда можно двумя способами:

1. При разборе заказа (лист new.php)  через кнопку "добавить в заказчики"  см. скрин №2  (Важно мы добавляем заявку в основную базу и сразу же в активные заказчики)

2. с главного листа,  выделяем нужную строчку в низу и нажимаем добавить в заказчики  скрин №3

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1$ + отзыв

8 лет назад
Anton_F
Антон 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров