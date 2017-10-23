Доработать базу

В частности нужно создать лист "Активные заказчики" см. скрин №1

Добавить туда можно двумя способами:

1. При разборе заказа (лист new.php) через кнопку "добавить в заказчики" см. скрин №2 (Важно мы добавляем заявку в основную базу и сразу же в активные заказчики)

2. с главного листа, выделяем нужную строчку в низу и нажимаем добавить в заказчики скрин №3

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